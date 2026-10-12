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Otobüste röntgenle tespit: mide ve bağırsaklarında 608 gram metamfetamin çıktı

Tatvan'da durdurulan otobüste röntgen ve tomografiyle tespit edilen yabancı uyruklu yolcunun mide ve bağırsaklarında 101 parça, 608 gram metamfetamin bulundu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otobüste röntgenle tespit: mide ve bağırsaklarında 608 gram metamfetamin çıktı

Otobüste röntgenle tespit: mide ve bağırsaklarında 608 gram metamfetamin çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında yapılan incelemeler sonucu uyuşturucu madde bulundu. Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında zanlı gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

operasyon ve tespit:

Olay, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada ortaya çıktı. Durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan şahsın röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında şüpheli bulgular saptandı ve detaylı inceleme yapıldı.

ele geçirilen madde ve adli süreç:

Yapılan çalışmalarda, şahsın sindirim sisteminde paketlenmiş halde 101 parça halinde toplam 608 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konuldu, gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı ve adli mercilere sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini ve kaçakçılıkla mücadelenin öncelikli gündemlerinden biri olmaya devam edeceğini vurguladı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE DURDURULAN BİR OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNAN YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE DURDURULAN BİR OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNAN YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA 101 PARÇA HALİNDE TOPLAM 608 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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