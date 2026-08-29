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Otobüsteki darp iddiası ekip otosunda kazaya dönüştü

Kocaeli'nin Dilovası'nda otobüste iddia edilen darp sonrası gözaltına alınan kişi, ekip otosunda taşkınlık çıkarınca araç kaza yaptı ve şüpheli kaçma girişiminde bulundu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:28

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otobüsteki darp iddiası ekip otosunda kazaya dönüştü

olayın gelişimi:

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Belediye Meydanı yakınlarında gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir otobüste çıkan tartışma sırasında 65 yaşındaki kadın darp edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri olayın ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürülmek üzere polis aracına bindirildi. Yolculuk sırasında şüphelinin araç içinde sürücüye fiziki müdahalede bulunduğu ve taşkınlık çıkardığı ileri sürüldü. Bu müdahalenin ardından polis otosunun kontrolünü kaybettiği ve Bağdat Caddesi üzerinde kaza yaptığı bildirildi.

şüphelinin kaçma girişimi ve yeniden yakalanması:

Kaza sonrası ekipler tarafından araçtan çıkarılan şüphelinin, kelepçeli halde kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Bölgedeki polis müdahalesiyle şüpheli kısa süre içinde tekrar yakalandı ve gözaltı işlemleri sürdürüldü.

soruşturma ve yetkililerin açıklamaları:

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmanın yönü, otobüste meydana gelen darp iddiası, araç içindeki müdahalenin kazaya etkisi ve şüphelinin kaçma girişimi gibi unsurlar etrafında yürütülüyor. Olayla ilgili adli ve idari işlemler takip ediliyor.

DİLOVASI İLÇESİNDE 65 YAŞINDAKİ KADINI DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ, EKİP ARACINDA...

DİLOVASI İLÇESİNDE 65 YAŞINDAKİ KADINI DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ, EKİP ARACINDA TAŞKINLIK ÇIKARINCA POLİS OTOSU KAZA YAPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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