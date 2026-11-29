Otobüsteki yangın tüpleriyle müdahale etti: Gökhan Durmuş yanan aracı söndürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımParkta görev yapan otobüs şoförü Gökhan Durmuş, sefer sırasında yanan bir aracı fark etti. Olay, 600 hattında görevliyken gerçekleşti ve Durmuş otobüsteki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Müdahale anı:

Durmuş'un otobüste bulunan yangın tüplerini kullanarak yaptığı müdahale, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde şoförün hızlı karar verip ekipmanı kullanması ve yangına yönelmesi dikkat çekiyor.

Belediyenin değerlendirmesi:

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şoförün duyarlılığı ve hızlı müdahalesi takdir edildi. Paylaşımda, gösterdiği duyarlılık ve hızlı müdahaleyle örnek bir davranış sergileyen kaptanımızla gurur duyuyor, kendisine teşekkür ediyoruz ifadelerine yer verildi.

Olayın anları ve müdahale anı, kayıt altına alınan görüntülerle belgelendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLI ULAŞIMPARK'TA GÖREV YAPAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ, SEFER SIRASINDA YANAN ARACI FARK EDEREK OTOBÜSÜNDEKİ YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALEDE BULUNDU