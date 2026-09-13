Otobüsün alev alması sonrası ekiplerin çalışması dronla kaydedildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyere çarpan yolcu otobüsünün alev almasının ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi dron ile havadan görüntülendi.
kaza yerinin ayrıntıları:
Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın ardından otobüs kısa sürede alev aldı ve olay yerinde büyük çapta yangın oluştu.
can kaybı ve yaralanmalar:
Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı; yaralılardan 1'i ağır olarak bildirildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarının dronla havadan kaydedildiği görüntüler, müdahale sürecinin seyrini belgeliyor.
FECİ KAZANIN ARDINDAN BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLERİN ÇALIŞMASI DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
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