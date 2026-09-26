Otogar kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde ilk tespitler:

Kırıkkale'de, Alparslan Türkeş Bulvarı Otogar Kavşağı köprü üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B. idaresindeki 71 EE 777 plakalı araç, aynı yönde seyreden M.K. yönetimindeki 71 AD 155 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından iki yaralı da ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

trafik ve soruşturma:

Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; incelemenin tamamlanmasının ardından her iki araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve trafik yönlendirmeleri başlatıldı, olayla ilgili detayların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

KIRIKKALE'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI