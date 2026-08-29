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Otogar kavşağında tır ile iki araç çarpıştı: 11 yaralı

Suluova otogar kavşağında tırın durmasıyla minibüs ve otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi yaralandı, inceleme başladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otogar kavşağında tır ile iki araç çarpıştı: 11 yaralı

Otogar kavşağında tır ile iki araç çarpıştı: 11 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki otogar kavşağında meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, Özbekistan uyruklu M.K yönetimindeki 10 AOH 02 dorse plakalı tır kavşakta durunca arkasından gelen 05 AAP 529 plakalı minibüs tıra çarptı. Bu iki aracın çarpışmasının ardından arkadan gelen 34 AL 852 plakalı otomobil minibüse çarparak zincirleme kazaya yol açtı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan M. S, Ö.T, S.A ve S.D, Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar F.Y, K.S, O.Y, S.U, E.T, B.V ile tır sürücüsü Suluova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kaza yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin tespit edilmesi için görgü tanıkları ve araç sürücülerinin ifadelerine başvurulduğunu bildirdi.

Amasya’da zincirleme kaza: 11 yaralı

Amasya’da zincirleme kaza: 11 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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