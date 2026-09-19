Otogarda bavul değişimi sonrası 935 gram metamfetamin ele geçirildi

Ordu'da otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir şahsın otogarda başka bir kişiye bavul teslim ettiğini tespit etti. Yapılan müdahalede iki şahıs yakalandı.

Görevli birimler olarak Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli şekilde hareket etti ve bavul üzerinde gerçekleştirilen aramada gizlenmiş halde 935 gram metamfetamin ele geçirildi.

şüphelilerin işlemleri ve suçlamalar:

Yakalanan iki şüpheli, üzerinde bulunan maddeler ve deliller doğrultusunda Cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Şüphelilere yönelik olarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Adli süreç tamamlandıktan sonra her iki zanlı da sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve soruşturma savcılık denetiminde devam ediyor.

mücadele ve takip:

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve benzer şüpheli hareketliliklerin takibinin devam edeceğini bildirdi. Operasyonun taşınan maddelerin kaynağı ve şebeke bağlantılarını açığa çıkarma amacıyla genişletilebileceği belirtildi.

ORDU’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN BİR ŞÜPHELİNİN, OTOGARDA BAŞKA BİR KİŞİYE TESLİM ETTİĞİ BAVULDA 935 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.