Otogarda bilinçlendirme çalışması

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

çalışmanın hedefi:

Emniyet ekiplerinin amacı, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi.

faaliyetlerin sürdürülebilirliği:

Yetkililer, bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmeye devam edeceğini ifade etti ve benzer çalışmaların farklı noktalarda da uygulanacağı bildirildi.

HATAY OTOGARI’NDA ESNAF VE VATANDAŞLARA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.