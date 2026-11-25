Otogarda bilinçlendirme çalışması
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
çalışmanın hedefi:
Emniyet ekiplerinin amacı, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi.
faaliyetlerin sürdürülebilirliği:
Yetkililer, bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmeye devam edeceğini ifade etti ve benzer çalışmaların farklı noktalarda da uygulanacağı bildirildi.
HATAY OTOGARI’NDA ESNAF VE VATANDAŞLARA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.
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