Otogarda kapsamlı denetim yapıldı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler, araçların çıkış noktalarına konuşlandırılan ekipler tarafından yürütüldü.

Denetimin kapsamı ve uygulanacak yaptırımlar:

Uygulama, 15 Kasım 2026 - 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacak kış lastiği zorunluluğu kapsamında yapıldı. Ekipler otobüslerin kış lastiği durumunu kontrol ederken sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıp broşür dağıttı.

Denetimlerde kış lastiği zorunluluğuna uymadığı tespit edilen sürücülere 6 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve araçların seferden men edileceği belirtildi. Emniyet kemeri kullanım kurallarına uymayan sürücülere ise 2 bin 500 lira idari para cezası kesileceği kaydedildi.

sürücü yorumu ve görüntü kaydı:

Doğukan Köseoğlu, uygulamanın gerekli olduğunu ifade ederek, "Yerinde ve olması gereken bir uygulama. Zaten ticari araçlarda ayın 15’i itibariyle kış lastiği zorunluluğu başladı. Hem bizlerin hem de yolcularımızın güvenliği açısından yerinde bir uygulama yapıldığını düşünüyorum. Yaşım gereği çoğu meslektaşımdan gencim. Fakat biz mesleğimiz gereği can taşıdığımız için sürüş güvenliği açısından kurallara uymamız gerektiğini tekrardan hatırlatıyorum. Gerek trafik gerek ehliyetin bizlere getirdiği kurallara riayet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan denetimler, sürücü ve yolcuların güvenli seyahatini sağlamak amacıyla dronla görüntülendi ve uygulamanın kontrol mekanizmaları görsel olarak da kayıt altına alındı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜSLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.