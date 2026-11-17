Otogarda zorunlu kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri hedef alan denetimi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirdi. Denetim, 15 Kasım 2026 - 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacak kış lastiği uygulaması kapsamında yapıldı.

denetimin kapsamı:

Otobüslerin çıkış noktalarında yürütülen kontrollerde araçların kış lastikleri incelendi; ekipler aynı zamanda sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak broşür dağıttı. Uygulama, yol güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirici ve uygulamalı bir çalışma olarak kayda geçti.

idari yaptırımlar ve uygulama:

Denetimler kapsamında, kış lastiği zorunluluğuna uymadığı tespit edilen sürücülere 6 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve araçların seferden men edileceği bildirildi. Emniyet kemeri kullanım kurallarına uymayan sürücülere ise 2 bin 500 lira idari para cezası kesileceği belirtildi.

sürücü yorumu:

Otobüs firması kaptan şoförü Doğukan Köseoğlu, uygulamayı destekleyerek şu ifadeleri kullandı: "Yerinde ve olması gereken bir uygulama. Zaten ticari araçlarda ayın 15’i itibariyle kış lastiği zorunluluğu başladı. Hem bizlerin hem de yolcularımızın güvenliği açısından yerinde bir uygulama yapıldığını düşünüyorum. Yaşım gereği çoğu meslektaşımdan gencim. Fakat biz mesleğimiz gereği can taşıdığımız için sürüş güvenliği açısından kurallara uymamız gerektiğini tekrardan hatırlatıyorum. Gerek trafik gerek ehliyetin bizlere getirdiği kurallara riayet etmeye çalışıyoruz."

Denetim sırasında yapılan uygulama ve kontroller, ekipler tarafından dronla görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi