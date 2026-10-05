Otogarın yeni yüzü: Karabük terminal lokantası hem yolcuya hem kente hizmet ediyor

Terminal lokantası hizmete sunuldu:

Karabük Belediyesi tarafından ulaşım altyapısına kazandırılan 3 bin 213 metrekarelik şehirlerarası otobüs terminali bünyesinde faaliyet gösteren Terminal Lokantası, yolcular ve kent sakinleri için düzenli hizmet veriyor. Tesiste günlük ev yemekleri, çeşitli çorbalar ve ızgara ürünleri hazırlanıyor; hazırlık ve sunum süreçlerinde hijyen standartlarına dikkat ediliyor.

geniş oturma alanı ve hijyen önlemleri:

Modern terminal kompleksi içinde yer alan lokanta, seyahat öncesi ve sonrasında dinlenebilecekleri geniş ve ferah oturma alanları sağlıyor. Mutfak ve servis alanlarında uygulanan temizlik prosedürleri, yolcuların gönül rahatlığıyla yemek yiyebilmeleri amacıyla düzenli denetimlerle destekleniyor.

erişilebilir fiyat politikası ve belediye açıklaması:

Lokantada benimsenen fiyat politikasıyla hem yolcuların hem terminal esnafı ve kent sakinlerinin uygun fiyatlı yemek hizmetinden yararlanması hedefleniyor. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, terminalde vatandaşların ve kente gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılama odaklı hizmetlerin sürdürüldüğünü belirtti ve "Şehrimizin dışa açılan kapısı konumundaki terminalimizde hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin her türlü ihtiyacını en üst düzeyde karşılamayı sürdürüyoruz" dedi.

Çetinkaya, tesisin belediyenin hizmet anlayışının somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Terminal Lokantamız da bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir. Ailelerin, seyahat eden vatandaşlarımızın ve terminal esnafımızın tertemiz bir ortamda, lezzetli yemeklere en uygun fiyatlarla ulaşması bizim temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

MODERN TERMİNAL KOMPLEKSİ İÇERİSİNDE HİZMET VEREN LOKANTADA GÜNLÜK EV YEMEKLERİ, ÇEŞİTLİ ÇORBALAR VE IZGARA ÜRÜNLERİ HAZIRLANIYOR. HİJYEN ŞARTLARINA UYGUN ŞEKİLDE HİZMET VERİLEN TESİSTE, YOLCULARIN SEYAHAT ÖNCESİ VE SONRASINDA DİNLENEBİLECEĞİ GENİŞ VE FERAH OTURMA ALANLARI BULUNUYOR.