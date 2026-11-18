Osmaniye'de otomatik dümenlemeyle tarımsal verimlilik hedefleniyor

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen destek programı kapsamında bir çiftçiye kurulan otomatik dümenleme sistemi, tarlada zaman ve maliyet tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. Sistem, 17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan üreticinin traktörüne entegre edildi ve yerinde incelendi.

sistem nasıl çalışıyor:

Teknik ekip tarafından yapılan incelemede, sistemin GNSS/GPS ve RTK teknolojileriyle çalıştığı ve traktörün belirlenen güzergahta hassas bir şekilde ilerlemesini sağladığı vurgulandı. Bu sayede ekim, ilaçlama ve gübreleme gibi uygulamalarda gereksiz tekrarlar azalıyor, rotasyon ve örtüşmeler engelleniyor. Sonuç olarak yakıt ve tarımsal girdi tasarrufu sağlanırken üreticinin iş yükü hafifliyor ve üretimde verimlilik artışı hedefleniyor.

çiftçinin deneyimi:

Kadirli ilçesine bağlı Harkaştığı köyünde üretim yapan çiftçi Celil Güngören, uygulamaya ilişkin deneyimini paylaştı. Güngören, "250-300 dönüm arazi işlemekteyim. Sosyal medyada kırsal kalkınmanın hibe başvurularını gördüm ve otomatik dümenleme başvurusunda bulundum. Daha sonra hak kazandım. Bu süreçte İl Tarım Müdürümüz Kırsal Kalkınma Müdürümüz ve diğer arkadaşlar bu süreçte bana çok yardımcı oldular. Cihazımızı traktörümüze taktık ve tarlada denedik. Çok güzel sonuç aldık. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Devletimiz var olsun" şeklinde konuştu.

İncelemeyi yapan Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Kuru ile teknik ekip, sistemin sahadaki performansını değerlendirerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Uygulamanın başarıyla sahaya entegrasyonu, benzer yatırımların yaygınlaştırılması açısından örnek teşkil ediyor.

OSMANİYE'DE KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİR ÇİFTÇİYE KURULAN OTOMATİK DÜMENLEME SİSTEMİ, TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYARAK VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR.