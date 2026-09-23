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Otomobil takla atıp üst geçit ayağı ile duvar arasına sıkıştı: 2 yaralı

Samsun İlkadım'da otomobil kamyonete çarpıp takla atarak üst geçit ayağı ile tramvay duvarı arasına sıkıştı; sürücü Yasin H. ile yolcu Umut A. yaralandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 01:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otomobil takla atıp üst geçit ayağı ile duvar arasına sıkıştı: 2 yaralı

Otomobil takla atıp üst geçit ayağı ile duvar arasına sıkıştı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, kamyonetin sol arka kısmına çarpmanın ardından takla atarak üst geçit ayağı ile tramvay yolu duvarı arasına sıkıştı. Olayda iki kişi yaralandı.

kaza yeri ve anı:

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Baruthane Tramvay Durağı önünde saat 00.10 sıralarında gerçekleşti. Yasin H. (23) yönetimindeki 41 EY 702 plakalı otomobil, Ufuk S. idaresindeki 55 BD 246 plakalı kamyonetin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak üst geçit ayağı ile tramvay yolu duvarı arasına girdi ve hurdaya döndü.

yaralılar ve soruşturma:

Kazada otomobilde bulunan sürücü Yasin H. ile yolcu Umut A. (28) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili olay yerinde inceleme başlattı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAMYONETE ÇARPIP TAKLA ATARAK HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA ...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAMYONETE ÇARPIP TAKLA ATARAK HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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