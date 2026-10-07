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Otomotiv ihracatı 3,9 milyar dolarla dış satımın lokomotifi oldu

Otomotiv endüstrisi eylülde 3,94 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi; sektörün ocak-eylül toplamı 31 milyar 145 milyon dolar ve payı yüzde 15,2 oldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Otomotiv ihracatı 3,9 milyar dolarla dış satımın lokomotifi oldu

Otomotiv endüstrisi eylül ayında da ihracat liderliğini sürdürdü

Türkiye ihracatının öncüsü olan otomotiv endüstrisi, eylül ayında 3 milyar 940 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün toplam ihracattan aldığı pay bu dönemde yüzde 15,2 olarak hesaplandı. Yılın ocak-eylül döneminde otomotiv ihracatı ise 31 milyar 145 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Ürün grupları ve performans:

Eylül ayının en büyük ürün grubu tedarik endüstrisi oldu; bu alandaki ihracat 1 milyar 460 milyon dolar olarak kaydedildi. Binek otomobil ihracatı 1 milyar 98 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların ihracatı 800 milyon dolar oldu. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 251 milyon dolar, çekiciler ise 292 milyon dolar değerinde dış satım gerçekleştirdi. Ocak-eylül döneminde tedarik endüstrisi ihracatı 12 milyar 135 milyon dolar ile toplam otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 39'unu oluşturdu.

Pazar dağılımı ve Avrupa Birliği'nin rolü:

Eylül ayında otomotiv ihracatında en büyük pazar Almanya oldu; Almanya'ya yapılan ihracat 629 milyon dolar olarak kaydedildi. Bunu Fransa (506 milyon dolar) ve Birleşik Krallık (453 milyon dolar) izledi. Önemli diğer pazarlar arasında İtalya (349 milyon dolar) ve ABD (116 milyon dolar) yer aldı. Eylül ayında otomotiv ihracatının ilk beş pazarı içinde yer alan ülkelerin dördünde artış gözlendi.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat eylülde 2 milyar 890 milyon dolar olarak gerçekleşti ve AB'nin payı %73,4 ile grup bazında ilk sırayı korudu. Ocak-eylül döneminde ise AB'ye otomotiv ihracatı 22 milyar 948 milyon dolar düzeyine çıkarken, bu dönemde AB'nin toplam otomotiv ihracatındaki payı %73,7 oldu.

Genel olarak eylül verileri, otomotiv sektörünün hem ürün dağılımında hem de pazar çeşitliliğinde güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor; sektörün ocak-eylül dönemindeki 31 milyar 145 milyon dolarlık ihracatı, Türkiye ihracatındaki öncü rolünü teyit ediyor.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (OİB) VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE İHRACATININ LİDER SEKTÖRÜ...

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (OİB) VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE İHRACATININ LİDER SEKTÖRÜ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN EYLÜL AYI İHRACATI 3 MİLYAR 940 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ. TÜRKİYE İHRACATINDA BİRİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUYAN ENDÜSTRİNİN TOPLAM İHRACATTAN ALDIĞI PAY YÜZDE 15,2 OLDU. YILIN OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE OTOMOTİV İHRACATI İSE 31 MİLYAR 145 MİLYON DOLAR OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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