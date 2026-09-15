Otoparka taşınan aileye kaymakamlık ve hayırsever destek oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kira anlaşmazlığı nedeniyle yaşadıkları evi boşaltan aile, eşyalarını ilçedeki bir otoparka taşıdı. Aile fertleri; 48 yaşındaki İsmail Danaoğlu, 79 yaşındaki hasta annesi Şerife Danaoğlu ve 16 yaşındaki kızı Ö.D. olarak kaydedildi.

Neden otoparka taşındılar:

Ailenin fertlerinden İsmail Danaoğlu, engelli olduğu için çalışamadığını, İstanbul'dan memleketine döndüğünü ve geçirdiği ameliyat sonrası aylık 5 bin 700 lira gelir aldığını söyledi. Danaoğlu, ev sahibinin kira bedelini yükseltmesi üzerine aylık 5 bin TL olan konutu ödeyemez hale geldiğini, ev sahibinin 'nereye gidiyorsan git' demesi üzerine eşyalarını dışarı çıkartmak zorunda kaldığını belirtti.

Kaymakamlık takibi ve sağlanan destekler:

İnebolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, aile İstanbul'dan ilçeye taşındıkları tarihten itibaren İnebolu SYDV tarafından düzenli takip edilip ihtiyaçları doğrultusunda yardım sağlandığı bildirildi. Açıklamada aileye toplam 246 bin 895 TL tutarında sosyal yardım ve destek verildiği, kira giderleri konusunda da destek sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşın konuttan ayrılmayı düşündüğü daha önce tespit edilerek hukuki süreç tamamlanmadan evi boşaltmaması ve yasal haklarını kullanması yönünde rehberlik yapıldığı; buna rağmen vatandaşın kendi kararıyla eşyalarını konuttan çıkardığı aktarıldı. Gelişme sonrasında ise bir hayırsever vatandaşın katkısıyla aileye yeni bir konut temin edildi ve otoparktaki eşyaları da yeni eve taşındı.

İnebolu Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın söz konusu hanenin durumunu yakından takip ettiği, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli desteklerin sağlanmaya devam edileceği belirtildi ve devletin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE KİRA SEBEBİYLE EV SAHİBİYLE ANLAŞMAZLIK YAŞAYAN AİLE, EŞYALARINI TAŞIDIKLARI OTOPARKA SIĞINDI.