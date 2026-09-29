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Otoparktaki alevler: araç sahibi müdahale ederken hafif yaralandı

Tekirdağ Çerkezköy'de bir apartman otoparkında park halindeki otomobil aniden alev aldı; müdahaleye çalışan sahibi elleri ve yüzünden hafif yaralandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:18

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 18:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otoparktaki alevler: araç sahibi müdahale ederken hafif yaralandı

olay yeri ve başlangıç:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

yaralanma ve ilk müdahale:

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmeye çalışan araç sahibi, müdahale sırasında ellerinden ve yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti; yaralı araç sahibi ambulansta tedavi altına alındı.

yangının etkileri ve değerlendirme:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak alevlere teslim olan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve geride demir yığını kaldı. Otoparkta çıkan yangınlar hızla büyüyebildiği için hızlı müdahale hasarın azaltılmasında belirleyici rol oynadı; bu tür vakalarda erken uyarı ve profesyonel müdahale önem taşıyor.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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