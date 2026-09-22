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Otoparktaki duman kısa sürede söndürüldü: Kocaeli Şehir Hastanesi'nde araç yangını

Kocaeli Şehir Hastanesi otoparkında bir otomobilde dumanlar yükseldi. 112 ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otoparktaki duman kısa sürede söndürüldü: Kocaeli Şehir Hastanesi'nde araç yangını

Hastane otoparkında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kocaeli Şehir Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle dumanların yükseldiği görüldü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

olayın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Durumu fark edenler tarafından yapılan ihbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede dumanı ve alevleri kontrol altına aldı.

müdahale, hasar ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KOCAELİ&#039;DE HASTANE OTOPARKINDA BULUNAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

KOCAELİ'DE HASTANE OTOPARKINDA BULUNAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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