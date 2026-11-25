Otopsi yeniden isteniyor: Milli Eğitim Bakanlığı ileri toksikolojik inceleme talep etti

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da gerçekleşen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni adımlar atılmasını talep etti. Bakanlık, saldırgan İsa Aras Mersinli’den alınan biyolojik örneklerin kapsamlı şekilde yeniden değerlendirilmesini istedi.

Bakanlığın talepleri:

Dilekçede, saldırgandan alınan kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin ileri toksikolojik incelemeye tabi tutulması istendi. Mevcut otopsi raporlarında standart incelemeler kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı maddelere rastlanmadığı belirtilmekle birlikte, yeni nesil psikoaktif maddeler, sentetik kannabinoidler ile fentanil ve türevlerinin standart testlerle saptanamayabileceği vurgulandı.

Bakanlık, örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesini ve otopsi işleminin yenilenmesini talep etti. Ayrıca saldırganın olay öncesi irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılmasını istedi.

Delillerin paylaşımı ve dava süreci:

Dilekçede ayrıca okulun güvenlik kamerası kayıtları ile otopsi video kayıtlarından birer örneğinin taraflara verilmesi talep edildi. Bakanlık, üçüncü kişiler tarafından saldırgana iradesi dışında madde verildiği ihtimalinin de araştırılmasını istiyor ve olay sırasındaki davranışların kimyasal madde etkisiyle ilişkili olup olmadığı şüphesinin giderilmesini amaçlıyor.

Olayda, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği; 15 öğrencinin yaralandığı kaydedilmişti. Saldırganın babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında açılan davanın ilk duruşması görülmüş, duruşma 4 Aralık’a ertelenmişti.

İSA ARAS MERSİNLİ VE BABASI