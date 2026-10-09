Otoyolda peş peşe tır yangınları: iki araç kullanılamaz hale geldi

Mersin otoyolunda iki ayrı noktada tır yangını

Mersin'in Tarsus ilçesi sınırları içinde, Pozantı-Tarsus otoyolunda iki ayrı noktada meydana gelen tır yangınlarında iki tır alevlere teslim oldu. İlk bilgiler, yangınların seyir halindeki araçlarda çıktığını ve her iki olay için itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini gösteriyor.

Tekir mevkiindeki müdahale:

Tekir mevkiinde seyir halindeki bir tırda başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Müdahale sırasında yangının büyümesi önlendi ve çevredeki trafik akışı güvenlik önlemleriyle düzenlendi.

Damlama mevkiinde tırın sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti:

Damlama mevkiinde gerçekleşen ikinci olayda ise sürücünün sağ şeride çektiği tır kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak tır kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle araç trafiğinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Tır yangınlarıyla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer yangınların çıkış nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor. Olayla ilgili görgü tanıkları ve sürücülerden alınan bilgiler çerçevesinde soruşturma devam ediyor.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİ SINIRLARINDA OTOYOLDA AYRI NOKTALARDA İKİ TIR YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.