Otoyolda trafik kazası: minibüs ve iki tırın çarpışmasında 11 yaralı

Otoyolda minibüs ile iki tırın çarpıştığı kaza

Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Damlama mevkiinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile iki tırın çarpışması sonucunda 11 kişi yaralandı.

Kaza ve yaralanma durumu:

Edinilen bilgilere göre kazada araçlarda çocukların da bulunduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle TAG otoyolunda trafik kontrollü olarak sağlandı; yol üzerinde zaman zaman aksamalar yaşandı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİ SINIRLARINDA OTOYOLDA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE 2 TIRIN KARIŞTIĞI KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI.