Bir fidanla başlayan serüven:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Dutlu Seki mevkiinde yaşayan Mustafa Aydın (58), 1990 yılında askerlik yaptığı Amasya'nın Merzifon ilçesinde tanıştığı kiviyi yıllar sonra kendi bahçesinde yetiştirmeye karar verdi. O dönemde gördüğü meyvenin fiyatını öğrenince ürüne ilgi duyan Aydın, memleketine döndükten sonra uzun soluklu bir hazırlık sürecine girdi ve nihayet kivi fidanına ulaşabildi.

Başarıya giden adımlar:

Aydın, ilk diktiği fidanın çiçek açmasına rağmen meyve vermediğini görünce kivinin erkek ve dişi bitkilerinin birlikte olması gerektiğini öğrendi. Birkaç yıl sonra komşu bahçelerden temin ettiği erkek kivi bitkisinin polenini kullanarak kendi çiçeklerini el ile tozlaştırdı ve meyve almaya başladı. Zamanla fidanların çeliklerini kendisi üretmeyi de başaran Aydın, bir fidanla başladığı üretimi genişleterek bugün yaklaşık 1,5 dönümlük arazide 80 kivi ağacına ulaştırdı.

Üretim ve verim:

Bahçedeki ağaçların yaklaşık 40 kadarı yetişkin duruma gelirken, yetişkin ağaçlardan sezonuna göre ortalama 60-70 kilogram ürün alındığı bildirildi. Aydın, üretimin önemli kısmını aracısız olarak pazara sunuyor ve bahçede kilosunu 70-80 TL arasında satışa çıkardığını belirtiyor. Üretimde ilaç kullanmadıklarını, meyveleri doğal yöntemlerle yetiştirdiklerini vurgulayan Aydın, kivi yetiştiriciliğinde en kritik unsurun su olduğunu söyledi ve ağaçları için bir çatı sistemi kurmayı planladığını açıkladı.

Köyde ilk izlenimler ve pazar:

Köyde kivi meyvini ilk kez görenlerin ne olduğunu sorduğunu anlatan Aydın, aracısız satışla Kozan merkezde alıcı bulduğunu söyledi. Eşi Suna Aydın ise sürecin başından beri eşine destek olduğunu belirterek, "İsteyince oluyor. Kozan'dan telefon ediyorlar, 'şu kadar kivi gönder' diyenlere gönderiyoruz. Bunun ana kaynağı su. Suyu bulursa yetişiyor. İlaç kullanmıyoruz, doğal yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Aydın, 1990'da Merzifon'da gördüğü kivinin fiyatını sorduğunda kendisine "Kilosunu sorma yeğenim, tanesi 500 lira" dendiğini hatırlıyor; bu sözün içinde bir merak uyandırdığını ve yıllar sonra bu merakın meyveye dönüştüğünü aktarıyor. Bugün köyünde tek kivi üreticisi olan Aydın, talep arttıkça üretimi büyütmeyi ve sulama altyapısını güçlendirerek verimi istikrarlı hale getirmeyi hedefliyor.

Askerde tanıdığı kiviyi 30 yıl sonra bahçesine taşıdı: Bir fidanla başladı, 80 ağaca ulaştı