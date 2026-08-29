Ova yolları soğuk asfaltla tozdan arınıyor

Manisa'da grup yollarında soğuk asfalt uygulaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinin Sinirli Mahallesi ile Saruhanlı ilçesinin Mütevelli Mahallesi arasındaki yaklaşık 15 kilometrelik grup bağlantı yolunda soğuk asfalt çalışması başlattı. Daha önce ham toprak olan güzergâh, özellikle biber, domates ve üzüm üretimi yapılan arazilere erişimde sıkıntılara ve toz problemlerine yol açıyordu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Sinirli ile Musalar ve Yeniköy, Saruhanlı Gümülceli, Koldere ve Mütevelli mahallelerini birbirine bağlayan hatlarda eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Proje, bölgedeki üreticilerin ova ve bağlara daha güvenli ve konforlu ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

çalışma sahası ve ekipman:

Sahada kullanımı bildirilen araç ve ekipmanlar arasında 5 kombi sathi kaplama aracı, 2 toprak silindiri ve 2 arazöz bulunuyor; çalışma kadrosu ise sahada 8 kişiden oluşuyor. Bu altyapı ile yol yüzeyinin dayanımı artırılacak ve yağışlı veya kuru dönemlerde ulaşım standardı yükseltilecek.

belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hattın uzun süredir ihtiyaç duyulan bir güzergahta gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Her zaman söylediğimiz gibi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile birlikte el ele vererek yıllardır çözüm üretilemeyen sorunları birer birer çözüyoruz. Bugün Sinirli Mahallemizdeyiz. Uzun yıllardır sorun olan yaklaşık 6 kilometrelik asfaltlama çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Burada çalışma yapan çiftçilerimize ve emekçilerimize hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar" ifadelerini kullandı.

Çalışma koordinatörlüğünü yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Koordinatörü Fatih Nakışçı ise projenin amacını şöyle anlattı: "Turgutlu Sinirli Mahallemizden Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi’ne kadar uzanan hatta, vatandaşlarımızın ova ve bahçelerine daha rahat ulaşabilmeleri, daha konforlu ve sağlıklı bir ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla grup bağlantı yolunu yapıyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik bu hat sayesinde vatandaşlarımız, Turgutlu Sinirli Mahallesi’nden Saruhanlı Mütevelli Mahallesi’ne doğrudan ulaşabilecekler."

Nakışçı, ayrıca çalışmaların hızla tamamlanacağını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun ‘Manisa’ya sözümüz var’ hedefiyle çıktığımız yolda, Manisa’mızın 17 ilçesinde sağlıklı ve konforlu ulaşım için vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

çiftçilerin ve muhtarın yorumu:

Sinirli Mahalle Muhtarı Ahmet Deveci de yolun bölge çiftçileri için taşıdığı önemi vurguladı: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın’a teşekkür ediyorum. Yollarımız daha önce çok kötü durumdaydı. Biber, domates tarlaları ve üzüm bağlarına ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi yollarımız yapılıyor, asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toz ortadan kalkıyor. Bu durum çiftçilerimiz için çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Belediyenin açıklamasına göre tamamlandığında yolun ulaşım standardının yükseltilmesi, Turgutlu ile Saruhanlı arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve tarımsal üretime erişimin kolaylaşması bekleniyor. Soğuk asfalt uygulaması, bölgedeki toz şikayetlerini azaltarak hem üretime hem de günlük yaşam konforuna olumlu katkı sağlayacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TURGUTLU'NUN SİNİRLİ MAHALLESİ İLE SARUHANLI'NIN MÜTEVELLİ MAHALLESİ ARASINDAKİ YAKLAŞIK 15 KİLOMETRELİK GRUP BAĞLANTI YOLUNDA SOĞUK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATTI.