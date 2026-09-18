Ovapınar mevkisinde çarpışma: otomobil ve pikapta üç yaralı

Ovapınar mevkisinde kaza:

Ardahan-Göle karayolunun Ovapınar mevkisinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olayda araç plakaları 08 AK 100 (pikap) ve 06 DSF 440 (otomobil) olarak kaydedildi; sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralılardan birini yoğun bir müdahale ile bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılara olay yerinde müdahale edilmesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

kazaya ilişkin soruşturma:

Olay yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı. Kazanın oluş nedeni ve sorumlulukla ilgili çalışmaların sürdüğü, olayın ayrıntılarının soruşturma tamamlandıkça netleşeceği bildirildi.

YARALILARIN AMBULANSA SEVKİ