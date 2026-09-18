Öveçler'de yaya çarpmasında 67 yaşındaki Fehmi Akbaş yaşamını yitirdi

Öveçler'de yaya çarpması hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler semtinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Fehmi Akbaş (67)'a bir araç çarptı. Kazaya karışan aracın 16 BGB 23 plakalı olduğu belirtildi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre kaza, Öveçler'de yolun karşısına geçmeye çalışan Akbaş'a bir aracın çarpması sonucu gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnceleme ve müdahale:

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Akbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatmış olup olay yerinde incelemeler sürüyor.

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