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OYAK Pazarlama, RTÜK'ün kurumsal seyahat sorumluluğunu üstlendi

OYAK Pazarlama ile RTÜK arasında imzalanan iki yıllık sözleşme ile şirket, RTÜK’ün yurt içi ve yurt dışı uçak bileti süreçlerini yürütecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Berk Doğan

OYAK Pazarlama, RTÜK'ün kurumsal seyahat sorumluluğunu üstlendi

OYAK Pazarlama ile RTÜK arasında iki yıllık iş birliği

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) arasında imzalanan iki yıllık sözleşme kapsamında şirket, RTÜK'ün yurt içi ve yurt dışı uçak bileti süreçlerini yönetmekle yükümlü olacak. Anlaşma, kurumun kurumsal seyahat ihtiyaçlarının merkezileştirilmesi ve biletleme süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlıyor.

Anlaşmanın kapsamı:

Kurumsal seyahat alanındaki faaliyetlerini genişleten OYAK Pazarlama, RTÜK ile yapılan iş birliğiyle resmi görevlendirmelere ilişkin uçuş taleplerini karşılayacak. Görüşmeler, OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez ile RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler arasında gerçekleştirildi ve iki yıllık iş birliğini içeren sözleşme OYAK Pazarlama ve RTÜK yetkililerinin katılımıyla imzalandı.

OYAK Turizm'in sunduğu hizmetler:

Şirket, OYAK Turizm markası altında kurumlara uçak bileti, konaklama, transfer ve seyahat organizasyonu gibi birden çok alanda hizmet sunuyor. RTÜK ile imzalanan bu sözleşme, kurumsal seyahat alanındaki mevcut portföyün genişletilmesi niteliğinde.

OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez iş birliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"OYAK Turizm markamızla kurumların seyahat ihtiyaçlarını hızlı, güvenilir ve etkin biçimde karşılamaya yönelik hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda RTÜK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Her kurumun ihtiyaçlarının farklı olduğunun bilinciyle hareket ediyor, sunduğumuz çözümleri bu ihtiyaçlara göre şekillendiriyoruz. RTÜK ile imzaladığımız iki yıllık anlaşmayı da kurumsal seyahat alanındaki deneyimimizin ve hizmet kalitemize duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Güçlü hizmet altyapımızla RTÜK’ün yurt içi ve yurt dışı uçak bileti taleplerini karşılayacağız. Önümüzdeki dönemde kurumsal seyahat alanındaki iş birliklerimizi artırmayı ve daha fazla kuruma çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Anlaşmanın her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum."

Taraflar, sözleşmenin uygulanması sürecinde biletleme ve koordinasyon süreçlerinin takip edileceğini belirtti. OYAK Pazarlama, bu anlaşmayla kurumsal seyahat alanındaki pozisyonunu güçlendirmeyi ve benzer iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

OYAK PAZARLAMA GENEL MÜDÜRÜ YUSUF YENİLMEZ VE RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI DENİZ GÜLER

OYAK PAZARLAMA GENEL MÜDÜRÜ YUSUF YENİLMEZ VE RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI DENİZ GÜLER

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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