OYAK Tekfen yatırımıyla 2030 vizyonunu yeni kabiliyetlerle güçlendiriyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, İstanbul'da ekonomi gazetecileriyle bir araya gelerek kurumun finansal performansı, stratejik yatırımları ve gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yalçıntaş, küresel belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda OYAK’ın uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla büyümeyi sürdürdüğünü ve bu dönemi portföyün dayanıklılığını artırmak için bir dönüşüm fırsatı olarak gördüklerini belirtti.

Geniş faaliyet ağı ve operasyonel görünüm:

Yalçıntaş, OYAK’ın maden metalürjiden çimentoya, otomotivden enerjiye, kimya, tarım, finansal hizmetler ve gıdaya kadar uzanan geniş bir portföye sahip olduğunu vurguladı. Kurumun faaliyet gösterdiği coğrafya hakkında "Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirket" ifadesini kullanan Yalçıntaş, sadece finansal büyümenin değil üretim, teknoloji, verimlilik ve insan kaynağı yatırımlarının da başarıda belirleyici olduğunu söyledi.

Maden metalürji alanında 2026 yılının ilk yarısında sıvı çelik üretiminin 4 milyon 668 bin tona ulaştığını, toplam mamul üretiminin %19 ve satış miktarının %15 arttığını kaydeden Yalçıntaş, bu performansın sektördeki güçlenmenin göstergesi olduğunu belirtti. Otomotiv tarafında ise MAİS’in yılın ilk sekiz ayında 100 bin 256 adet satışla %13,9 pazar payına ulaştığına dikkat çekti.

Enerji yatırımları ve finansal göstergeler:

Enerji portföyündeki gelişmeleri de paylaşan Yalçıntaş, İSKEN ve Arkad Deniz Taşımacılığı’nın kalan hisselerinin devralınmasıyla her iki şirketin tamamına sahip olduklarını; İSKEN’in yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık %1,7’sini karşıladığını söyledi. Yalçıntaş ayrıca TotalEnergies ve Milangaz istasyonlarının sayısının 1.055 olduğunu ve Güzel Enerji’nin ilk yarıdaki konsolide hasılatının 112,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktardı.

Tekfen yatırımı ve stratejik katkıları:

Yalçıntaş, 2026 içindeki en önemli stratejik adımlardan birinin Tekfen Holding yatırımının olduğunu belirterek, Tekfen’in %42,8’lik payının çoğunluk sermayesi OYAK’a ait ON Investment B.V.’ye devredildiğini hatırlattı. Bu adımı sadece portföye yeni işler ekleyen bir büyüme hamlesi olarak görmediklerini; aksine mevcut sanayi ekosistemini tamamlayan, OYAK’a yeni kabiliyetler kazandıran ve 2030 Vizyonu doğrultusunda yürütülen portföy dönüşümünü destekleyen stratejik bir adım olarak tanımladı.

Yalçıntaş, Tekfen’in mühendislik, tedarik ve inşaat alanındaki uluslararası deneyiminin, OYAK’ın gelecekte büyümeyi hedeflediği alanlarda önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Tarımsal sanayi açısından Tekfen’in gübre, bitki koruma, tohum ve tarımsal üretim faaliyetlerinin OYAK şirketleriyle sinerji yaratacağını, üretimden dağıtıma ve lojistiğe kadar daha bütünleşik bir yapı kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Üyeler ve sürdürülebilir değer odağı:

OYAK’ın başarısının yalnızca finansal göstergelerle ölçülmeyeceğini ifade eden Yalçıntaş, kurumun önceliğinin üyelerine karşı sorumluluğunu yerine getirmek olduğunu; bunun yanı sıra Türkiye’nin üretimine, istihdamına, ihracatına ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Yalçıntaş, finansal disiplin, seçici yatırım anlayışı ve uzun vadeli değer oluşturma ilkesinden taviz vermeden Vizyon 2030 doğrultusunda büyümeye devam edeceklerini söyledi.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ, ŞİRKETTE SON BİR YILDA ELDE EDİLEN GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS, GERÇEKLEŞTİRİLEN STRATEJİK YATIRIMLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLERİNİN OYAK'IN 2030 VİZYONU DOĞRULTUSUNDA KARARLILIKLA İLERLEDİĞİNİN SOMUT GÖSTERGELERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.