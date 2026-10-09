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Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

Elazığ'ın Oymaağaç köyünde düzenlenen jandarma operasyonunda 1.256 kök kenevir, 23.680 g kubar esrar ve mühimmat ele geçirildi; 4 gözaltından 3'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

Elazığ'da jandarma operasyonu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze bağlı Oymaağaç köyünde düzenlenen son operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi.

ele geçirilenler:

Operasyonda, bin 256 kök kenevir bitkisi, 23 bin 680 gram kubar esrar, 50 gram toz esrar ile 43 adet 9x19 mm tabanca fişeği bulundu. Bulunan maddeler ve mühimmatın olayla bağlantılı olduğu değerlendirilerek el koyuldu.

şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Operasyon sırasında kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin yanı sıra olayla bağlantılı olduğu tespit edilen ve Diyarbakır'da bulunan 2 kişi, Elazığ ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, bölgedeki benzer faaliyetin tespiti ve önlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen işlemler, delillerin laboratuvar incelemeleri ve olası bağlantıların araştırılmasıyla devam ediyor.

Operasyonun ayrıntıları ve ele geçirilen maddelerin dağıtım zinciriyle ilgili incelemeler, adli mercilerle koordineli şekilde ilerliyor. Yetkililer, benzer suçlara karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

ELAZIĞ’DA JANDARMANIN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU VE MÜHİMMAT ELE...

ELAZIĞ’DA JANDARMANIN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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