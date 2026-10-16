Oymalıtepe'nin makası: 60 yıldır el emeğini koruyan terzi

Oymalıtepe'de 60 yılın izleri

Trabzon'un Yomra ilçesi Oymalıtepe Mahallesi'nde 60 yıldır aynı dükkânda terzilik yapan 70 yaşındaki İsmail Ayaz, mesleğine olan bağlılığıyla köyün ve çevre mahallelerin gündelik yaşamına dokunuyor. Makası, iğnesi ve dikiş makineleriyle yıllardır yerini değiştirmeyen usta, hem kıyafet onarımı hem de ölçü dikimi işleriyle bölgenin nadir el emeği ustalarından biri olarak tanınıyor.

Geçmişin aydınlığında çalışma:

İsmail Usta, dükkâna gelenleri sadece dikilmiş bir kıyafetle değil, aynı zamanda bir zaman kesitiyle de karşılıyor. Köyde yol ve elektrik imkânlarının sınırlı olduğu yıllarda gaz lambasının ışığında pedallı dikiş makinesiyle çalıştığı günleri unutamıyor. O dönemleri anlatırken, kömürle ısıtılan ütünün verdiği son şeklin hâlâ işinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor.

Geleneksel aletlerin sessiz tanıklığı:

Dükkândaki üç iplik makinesi ve iplik işleme makinesi ile birlikte yıllardır kullandığı döküm ütü, eskimiş gövdeleri ve üzerlerindeki izlerle usta işçiliğinin sessiz tanıkları olarak duruyor. Hazır giyimin yaygınlaşmasıyla işlerin azaldığını kabul eden İsmail Ayaz, buna rağmen mesleğini sürdürüyor; el emeğiyle büyüttüğü beş çocuğunu anarken tecrübesinin her dikişte yaşadığını söylüyor. Bugün çevre mahalle ve köylerin tek terzisi olarak görevini sürdüren usta, geleneksel terziliğin izlerini korumaya devam ediyor.

TRABZON’UN YOMRA İLÇESİNE BAĞLI OYMALITEPE MAHALLESİ’NDE 60 YILDIR TERZİLİK YAPAN 70 YAŞINDAKİ İSMAİL AYAZ, MESLEĞİNE DUYDUĞU SEVGİ VE EMEĞİYLE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR HİKÂYEYE TANIKLIK EDİYOR.