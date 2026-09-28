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Oyun alanından hastane koridorlarına: Adıyaman'da kuzenler bıçaklandı

Adıyaman'da oynanan 'doğruluk mu, cesaret mi?' sırasında çıkan kavgada iki kuzen bıçaklandı; sağlık durumları iyi ve polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 23:56

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 23:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Oyun alanından hastane koridorlarına: Adıyaman'da kuzenler bıçaklandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesinde oynanan 'Doğruluk mu, cesaret mi?' oyunu sırasında kuzenler arasında arbede yaşandı. Olayda A.E. (16) sırtından ve kolundan, M.B. (16) ise elinden bıçakla yaralandı.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Yaralı çocuklara olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki çocuk da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Aile ve toplum açısından değerlendirme:

Bu tür vakalar, oyun sırasında yaşanabilecek şiddet eğilimleri ve çocukların gözetimi konusunu yeniden gündeme getiriyor. Olay, ailelerin, eğitimcilerin ve yerel yetkililerin çocukların güvenliği ve riskli davranışların önlenmesi konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

ADIYAMAN’DA, DOĞRULUK CESARETLİK OYUNU OYNAYAN KUZENLER BİR BİRİNİ BIÇAKLADI.

ADIYAMAN’DA, DOĞRULUK CESARETLİK OYUNU OYNAYAN KUZENLER BİR BİRİNİ BIÇAKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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