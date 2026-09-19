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Oyun olarak varlık gösteremedik, mağlubiyeti hak ettik

Metin Diyadin, Süper Lig 6. haftasında Başakşehir'e 4-0 yenildikleri maçta takımının oyun olarak etkisiz kaldığını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 23:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Oyun olarak varlık gösteremedik, mağlubiyeti hak ettik

Gençlerbirliği — Başakşehir maçının özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası teknik direktör Metin Diyadin, takımının oyun anlamında beklenen performansı gösteremediğini belirtti ve alınan sonucun haklı olduğunu ifade etti.

Maçın genel değerlendirmesi:

Diyadin, Başakşehir'in lige iyi başlamadığını ancak kalite olarak güçlü bir ekip olduğunu vurguladı. Takımının lige başlangıçta olumlu bir izlenim bıraktığını; üç haftalık süreçte iyi performans gösterdiklerini, geçen haftaki maçta ise son saniye golüyle mağlup olduklarını hatırlattı. Bugünkü karşılaşmada ise oyun olarak hiç varlık gösteremediklerini söyledi.

Teknik direktörün öne çıkan ifadeleri:

Metin Diyadin, maçla ilgili özeleştiri yaparak, "Başında bulunduğum dönemde oyun olarak çok kötü oynadığımız bir maç. Sonucunda da hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi. Ayrıca ligde temassız bir oyunun sürdürülemeyeceğini, bugün takımın organizasyon ve mücadele biçimiyle beklentilerin gerisinde kaldığını ifade etti. Diyadin, gelecek planlarına ilişkin olarak da Trabzonspor ve Başakşehir gibi ligin ilk sıralarındaki takımlarla oynayacakları zorlu maçların farkında olduklarını belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Başakşehir maçının ardından, oyun anlamında etkili...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Başakşehir maçının ardından, oyun anlamında etkili olamadıkları bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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