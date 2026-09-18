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Oyun salonunda arbede: sandalyeler havalandı, 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'ndeki oyun salonunda iki grup arasında kavga çıktı; sandalyeler havada uçtu ve 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:30

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 20:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Oyun salonunda arbede: sandalyeler havalandı, 1 kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi sınırlarındaki bir oyun salonunda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Görgü tanıkları, salon içinde sandalyelerin havada uçuştuğunu ve ortamın bir anda karıştığını aktardı.

Yaralıya ilk müdahale:

Kavga sonucu 1 kişi yaralandı. Olayı haber alan sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi; yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanmanın boyutu ve sağlık durumu hakkında yetkililerden gelen bilgilere göre müdahale devam ediyor.

Güvenlik ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen şahıslar hakkında işlem yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili ifadelere başvurduğu, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Salon içindeki arbede, mekân güvenliği ve benzer olayların önlenmesine yönelik soruları gündeme getirirken, yetkililer tarafları sakin olmaya davet etti ve benzer olayların önüne geçilmesi için delil toplama ve müdahale süreçlerinin işletildiğini belirtti.

ELAZIĞ’DA KAVGA

ELAZIĞ’DA KAVGA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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