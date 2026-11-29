Olayın seyri:

Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi'nde 19 Kasım'da gerçekleşen olayda, 17 yaşındaki Oktay Uçar, evde oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vuruldu. Olay anında çevredekiler durumu sağlık ve güvenlik birimlerine bildirdi.

Hastanedeki müdahale ve yaşam mücadelesi:

Sahaya gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uçar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Genç, yaklaşık 9 günlük tedavi sürecinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Oktay Uçar'ın cenazesi gerekli işlemler için hastane morguna sevk edildi. Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğini netleştirmek için çalışma yürütüyor.

ADIYAMAN’DA OYNADIĞI TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASI SONUCU KENDİNİ VURARAK AĞIR YARALANAN ÇOCUK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.