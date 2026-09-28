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Oyuncak silahı okula doğrultan yabancı uyruklu genç gözaltında

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Kazım Karabekir İlkokulu önünde oyuncak silahla okula doğrultan yabancı uyruklu M.K.(21) polis tarafından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:50

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Oyuncak silahı okula doğrultan yabancı uyruklu genç gözaltında

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Küçükçay Sokak üzerinde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu önünde hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.K. (21) okul önüne oyuncak silahla geldi. Bir süre okul çevresinde dolaşan şahıs, iddialara göre silahı okula doğru doğrulttu.

Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek yetkililere haber verdi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şahsın davranışı kısa sürede paniğe yol açtı ve veliler ile çevre sakinleri okul önüne toplandı.

Gözaltı ve okul çevresinde güvenlik:

Olay yerine gelen emniyet ekipleri, şüpheliyi okulun hemen yakınında yakalayarak kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yetkililer, okul çevresindeki öğrencilerin ve velilerin güvenliğini sağlamak için kısa süreli tedbirler aldı.

Olayın ardından okula gelen veliler durumu takip ederken, okul duvarında yazılı halde bulunan "katil" kelimesi de dikkat çekti. Yetkililer konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ORTAOKULUN ÖNÜNDE OYUNCAK SİLAHLA DOLAŞAN VE SİLAHI OKULA...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ORTAOKULUN ÖNÜNDE OYUNCAK SİLAHLA DOLAŞAN VE SİLAHI OKULA DOĞRU DOĞRULTAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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