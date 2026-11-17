COP31'de OYAK'ın katılımı ve vurgusu

OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen COP31'in, dünya çapında üretim ve rekabet dinamiklerindeki değişimi en net gördükleri platform olduğunu söyledi. Konferansta OYAK bünyesindeki beş şirketle yer aldıklarını belirten Yalçıntaş, iki hafta boyunca çeşitli panellerde şirket temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığını aktardı.

sürdürülebilirlik artık rekabet koşulu:

Yalçıntaş, rekabetin klasik ölçütleri olan kalite, fiyat ve zamanında teslimatın artık tek başına yeterli olmadığını; buna bir de sürdürülebilirlik'in eklendiğini söyledi. Ürünlerin çevre dostu olması ve üretim süreçlerinin çevreye saygılı yürütülmesinin, yalnızca gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için değil, aynı zamanda şirketlerin rekabetçiliklerini koruması için de vazgeçilmez hale geldiğini vurguladı.

sektörel yaklaşım ve somut adımlar:

OYAK'ın demir-çelik, çimento, gübre ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırımları bulunduğunu hatırlatan Yalçıntaş, bu alanların eski teknolojiyle işletildiğinde çevreye ciddi zararlar verebileceğini ifade etti. Bu nedenle prosedürlerin iyileştirildiğini, üretim metotlarının yenilikçi hale getirildiğini ve daha yüksek teknolojilerin devreye alındığını belirtti. Firma olarak hedeflerinin daha çevre dostu ve rekabetçi üretimler yapmak olduğunu söyledi.

Yalçıntaş, OYAK Çimento'nun dünyada en çevre dostu çimento üreten firmalardan biri olduğunu belirterek araştırma-geliştirmeye ve ürün geliştirmeye ciddi kaynak ayırdıklarını aktardı. Gübre sektöründe de yeşil dönüşüm üzerine çalışmalar yürüttüklerini, enerji alanında ise özellikle güneş enerjisine yönelik yaklaşık 2000 megawatt kapasiteli yatırımlarının bulunduğunu, bu yatırımların devam ettiğini ifade etti.

farkındalık ve uygulama ilişkisi:

Yalçıntaş, COP31'den çıkacak kararların önemine dikkat çekerek, bu kararların uygulanmasının halkın bilinçlenmesine bağlı olduğunu söyledi. Konferansın Antalya'da olması nedeniyle günlük yaklaşık 45 bin kişiye ev sahipliği yaptığını ve medyada geniş yer bulduğunu belirten Yalçıntaş, böyle geniş katılımlı toplantıların çevre bilincini yükselttiğini ve kararların hayata geçirilmesinde toplumun sahiplenmesinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak Yalçıntaş, OYAK olarak farklı sektörlerde yeşil dönüşümün kararlı bir takipçisi olmaya devam edeceklerini, fabrikalarda çevreci adımlar atmayı sürdürüp prosedür ve teknolojik yeniliklerle üretim süreçlerini geliştireceklerini vurguladı.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. MURAT YALÇINTAŞ, COP31'İ ÇOK ÖNEMSEDİKLERİNİ BELİRTEREK, "COP31, ŞU ANDA DÜNYADA ÜRETİMİN, REKABETÇİLİĞİN DEĞİŞMESİNİ EN NET OLARAK GÖZLEYEBİLDİĞİMİZ BİR AKTİVİTE OLDU. OYAK OLARAK DEĞİŞİK SEKTÖRLERDE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN İNANMIŞ BİR TAKİPÇİSİYİZ" DEDİ.