Özalp’ta Emek Kur’an Kursu’nda hafızlara veda ve görev çağrısı

Programda verilen mesajlar:

Van’ın Özalp ilçesinde Emek Kur’an Kursu’nda düzenlenen tören, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin anıldığı bir program olarak gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin kişiye kazandırdığı manevi değere dikkat çekilen konuşmalarda, hafızlığın beraberinde getirdiği sorumluluklar vurgulandı.

Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk konuşmasında hafız olmanın bir nimet olduğu kadar uygulama ve ahlakla taşıma gereği bulunduğunu belirtti. Şentürk, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin ötesinde onu hayatın merkezine almak ve ahlaki davranışlarla yaşamanın önemine işaret etti.

Tören ve teşekkürler:

Program sonunda İlçe Müftüsü Sedat Şentürk tarafından hafızlara ve hafızlık eğitiminde emeği geçen öğreticilere plaket takdim edildi. Törende öğrenciler ile öğreticiler tebrik edilip başarılarının devamı dilendi; organizasyon, katılımcılardan ve ailelerinden olumlu tepki aldı.

VAN'IN ÖZALP İLÇESİNDE EMEK KUR'AN KURSU'NDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN HAFIZLIK BİTİRME PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.