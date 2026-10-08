Özalp'ta paylaşma seferberliği başladı: el emeği ürünler Gazze ve Kur'an kurslarına destek için satılıyor

Özalp'ta hayır çadırı açıldı

Özalp İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında eski kaymakamlık binası önünde bir hayır çadırı kurdu. Etkinlikte vatandaşların hazırladığı ev yemekleri, el sanatları ve çeyizlik eşyalar satışa sunuldu.

etkinliğin gerçekleşmesi ve katılımı:

Hayır çadırının açılışını Özalp Kaymakamı Mesut Bolat gerçekleştirdi. Açılışa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi; stantlarda sergilenen ürünler gün boyunca alıcı buldu ve dayanışma atmosferi dikkat çekti.

elde edilecek gelirlerin kullanımı:

Düzenleyiciler, satışlardan elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahipleri ile Özalp ilçesindeki Kur'an kursları için bağışlanacağını bildirdi. Bu bağlamda etkinlik hem uluslararası yardım hem de yerel eğitim desteği amacı taşıyor.

İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, hayır çadırının paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının yaşatılmasına örnek olmasını diledi. Müftülük, benzer organizasyonlarla toplum dayanışmasının güçlendirilmesini hedefliyor.

Vatandaşların katkı ve katılımıyla yürütülen etkinlik, hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlamayı hem de yerel el emeğini görünür kılmayı amaçlayan bir dayanışma girişimi olarak devam ediyor.

VAN'IN ÖZALP İLÇESİNDE GAZZE'DEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İLE İLÇEDEKİ KUR'AN KURSLARINA DESTEK AMACIYLA HAYIR ÇADIRI KURULDU.