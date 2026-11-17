etkinlik detayları:

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Arsin Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Etkinlik, Arsin Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programa Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan ile katıldığı; ayrıca Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin da iştirak etti.

trabzonspor sevgisi ve kişisel deneyimler:

Ozan Tufan, Trabzonspor forması giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurguladı ve kulübe, şehre duyduğu bağlılıktan söz etti. Bordo-mavili taraftarların coşkusu ve stadyum atmosferi hakkında övgüyle konuşan Tufan, futbol kariyerine dair soruları samimi bir dille yanıtladı. Ayrıca oğlu Arel'in de fanatik bir Trabzonspor taraftarı olduğunu belirterek aile bağlarının kulüp sevgisiyle iç içe olduğuna dikkat çekti.

bilgi yarışması ve imzalı hediyeler:

Program sonunda öğrencilerin katılımıyla futbol kariyerine ilişkin soruların yer aldığı bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada başarılı olan öğrenciler belirlendi ve toplam 11 adet forma Ozan Tufan tarafından imzalanarak sahiplerine hediye edildi. Etkinlik, gençlerle kurulan iletişim ve imzalanan formalar sayesinde karşılıklı motivasyonla son buldu.

OZAN TUFAN PROGRAM SONUNDA FUTBOL KARİYERİNE İLİŞKİN SORULARIN YER ALDIĞI BİLGİ YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YARIŞMADA KAZANAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENDİĞİ 11 ADET FORMA, OZAN TARAFINDAN İMZALANARAK SAHİPLERİNE HEDİYE EDİLDİ.