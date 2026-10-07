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Özdemir 9 ekimde Sivas'ta iş dünyasına yol haritasını anlatacak

STSO Başkanı Zeki Özdemir, 9 Ekim 2026'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde projelerini ve güçlü kadrosunu Sivas iş dünyasıyla paylaşacak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Özdemir 9 ekimde Sivas'ta iş dünyasına yol haritasını anlatacak

Aday tanıtım toplantısının çerçevesi

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve ekibi, yaklaşan STSO seçimleri öncesi projelerini ve güçlü kadrosunu kamuoyuna duyurmak amacıyla geniş katılımlı bir aday tanıtım toplantısı düzenleyecek. 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 19.30'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program, oda üyeleri ile iş dünyası temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Toplantının hedefleri:

Programda Özdemir ve ekibi, Sivas'ın ekonomik büyümesini hızlandırmaya yönelik proje paketlerini, tüccar, sanayici ve esnafın sesini güçlendirecek önerilerini ve uygulamaya yönelik kadrolarını paylaşacak. Toplantı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak katılımcıların beklentilerini doğrudan dinlemeyi amaçlıyor.

Katılım çağrısı ve vurgu:

Başkan Özdemir ve ekip arkadaşları, tüm oda üyelerini ve iş dünyası temsilcilerini davet ederek sürece ortaklık çağrısı yaptı. Etkinlik, Sivas'ın ufkunu açacak fikirlerin tartışılacağı, sorunlara akılcı çözüm arayışlarının masaya yatırılacağı bir zemin sunacak. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki buluşma, adayların projelerini ekip halinde anlatacağı ve seçime hazırlık sürecinin toplumla paylaşılacağı önemli bir adım olacak.

STSO yönetimi, hazırlanan projeleri tüm ekibiyle oda üyelerine aktarmanın önemine dikkat çekiyor; program, hem planların şeffaf şekilde açıklanması hem de iş dünyasıyla doğrudan iletişim kurulması açısından kilit bir rol oynayacak.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ ÖZDEMİR VE EKİBİ, YAKLAŞAN STSO...

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ ÖZDEMİR VE EKİBİ, YAKLAŞAN STSO SEÇİMLERİ PROJELERİNİ VE GÜÇLÜ KADROSUNU KAMUOYUNA DUYURMAK AMACIYLA GENİŞ KATILIMLI BİR “ADAY TANITIM TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRECEK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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