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Özdemir, Bolat'a Kayseri'deki et kesim fiyatı iddialarını sordu

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, bazı büyük firmaların et kombinalarında günlük kesim fiyatı belirlediği iddialarını Bakan Ömer Bolat'a yazılı soru önergesiyle iletti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Merve Çelik

Özdemir, Bolat'a Kayseri'deki et kesim fiyatı iddialarını sordu

Özdemir'in önergesi TBMM gündeminde

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'deki et kombinalarında uygulanan hayvan kesim fiyatlarına ilişkin üretici ve sektör temsilcilerinden gelen iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Özdemir, soru önergesini TBMM Başkanlığına sunarak konunun Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etti.

Önergede yöneltilen temel sorular:

Özdemir önergesinde, bazı büyük firmaların hayvan kesim fiyatlarını yer yer günlük olarak belirlediği ve diğer işletmelerin kendi fiyatlarını bu rakamları esas alarak oluşturduğu yönündeki iddiaları aktardı. Soru önergesinde Bakan Bolat'a şu başlıklar altında bilgi istendi: bakanlığa ulaşmış bir bilgi olup olmadığı, bakanlıkça herhangi bir inceleme, denetleme veya araştırma yapılıp yapılmadığı ve piyasa rekabetini bozucu bir fiyat mekanizmasının tespit edilip edilmediği.

İddiaların etkileri ve beklenen adımlar:

Özdemir, önergesinde üreticilerden ve sektör temsilcilerinden gelen şikayetlerin, piyasa işleyişi ve rekabet üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceğini vurguladı. Soru önergesinde ayrıca, bakanlıkça yürütülen bir çalışma varsa hangi tedbirlerin alındığının açıklanması istendi. Bu taleple birlikte, hem fiyat şeffaflığı hem de üretici haklarının korunmasına yönelik olası denetim ve düzenleyici adımların beklenmesi gündeme geldi.

Oluşabilecek fiyat belirleme mekanizmalarının tespiti ve rekabetin korunmasına yönelik verilecek yanıtlar, yerel üreticilerin ekonomik koşullarını ve bölge piyasasının işleyişini doğrudan etkileyebilecek nitelikte görülüyor. Bakanlık yanıtının açıklanması, atılacak idari veya hukuki adımlar açısından belirleyici olacak.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR; KAYSERİ’DE ET KOMBİNALARINDA...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR; KAYSERİ’DE ET KOMBİNALARINDA UYGULANAN HAYVAN KESİM FİYATLARINA İLİŞKİN İDDİALARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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