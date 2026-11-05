Özel bankanın çöküşü siyaset sahnesini sarstı: Pena istifa etti

krizin patlak verme anı ve Merkez Bankası müdahalesi:

Paraguay’da ülkenin en büyük özel bankalarından biri konumundaki Ueno Bank, düzenleyici incelemeler sırasında sermaye yeterlilik oranının zorunlu asgari seviyenin yüzde 50 sinin altında olduğu tespit edilince Merkez Bankası tarafından el konularak tasfiye sürecine alındı. Kurumun hesabı olan yaklaşık 2,9 milyon müşterinin bir kısmının birikimlerine erişimi geçici olarak donduruldu.

Bankanın hesap bilgilerini müşterilere göstermeyi durdurduğu anlar, denetimde ortaya çıkan eksikliklerin ardından daha da önem kazandı. Kuruluşun faaliyetlerinde ani aksamalar yaşandığı ve 3 Kasım günü yerel saatle 03.00 civarında sistemde erişim sorunları başladığı belirtildi. Merkez Bankası olayın ardından kamuoyuna tasfiye kararı alındığını duyurdu.

bankanın yapısı ve hızlı büyüme:

Yaklaşık üç yıl önce kurulan ve hızla büyüyen banka, kısa sürede devlet fonlarıyla ilişki kurarak çeşitli kamu kurumlarından kaynak yönetimi üstlendi. Yerel kaynaklar, ülke nüfusunun yaklaşık 6,1 milyon olduğu bağlamda bankanın yüz binlerce müşteriye hizmet verdiğini vurguladı. Tasfiye sürecinin başlamasıyla birlikte hem müşteri erişim kısıtları hem de kamu finansmanında belirsizlik oluştu.

siyasi yansımalar ve Pena'nın istifası:

Bankanın çöküşü hızla siyasi krize dönüştü. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, krizin yaydığı belirsizlik ve kamu düzenine zarar verebileceği gerekçesiyle başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Pena sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Başkanlık görevimden istifa etme kararı aldım. Bu kararı ülkemizin istikrarını, toplumsal barışı ve kamu kurumlarımızın korunması gerekliliğini göz önünde bulundurarak veriyorum. Bugün tek önceliğim, birikimlerini finansal sistemimize emanet eden Paraguay halkının içinin rahat olması' ifadesini kullandı.

İstifa haberi kısa sürede Meclis gündemine yansıdı. Paraguay Temsilciler Meclisi, Pena hakkında oybirliğiyle azil süreci başlatılması kararı aldı ve Pena'yı 'görevini ağır ve sistematik biçimde ihmal etmekle' suçladı. Sürecin devam edip etmeyeceği ve istifanın kabul edilip edilmemesi kararı için son söz Senato'ya ait olacak.

bağlantılar, iddialar ve toplumsal etki:

Yerel haber kaynakları Pena ile bankanın bağlantıları olduğuna dair iddiaları gündeme taşıdı. Bankanın, yönetimi döneminde Sosyal Güvenlik Enstitüsü dahil olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından milyonlarca dolarlık fon aldığı ileri sürülüyor. Bu iddialar, siyasi gerilimi ve kamuoyundaki güven erozyonunu derinleştirdi.

Ayrıca Ueno Bank ın yerel futbol kulüplerine ve Paraguay Milli Futbol Takımı'na sponsor olduğu biliniyor; bankanın tasfiye süreci spor ve sosyal alanlarda da yankı buldu. Finansal piyasada ve kamu maliyesinde yaratılan belirsizliklerin toparlanma süreci, hem düzenleyicilerin atacağı adımlara hem de yasama organlarının kararlarına bağlı olacak.

Olayın yarattığı ekonomik ve siyasi etkiler, kısa vadede mevduat sahiplerinin güveninin yeniden tesis edilmesini ve kurumlar arası hesaplaşmanın nasıl yönetileceğini merkeze alacak. Merkez Bankası tasfiye sürecini yürütürken Senato'nun izleyeceği yol ve yürütülen soruşturmalar gelecek haftalarda belirleyici olacak.

PARAGUAY DEVLET BAŞKANI SANTİAGO PENA, OLAYIN ARDINDAN YAŞANAN KRİZ ORTAMINDA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.