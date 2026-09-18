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Özel: çiftçinin çıkarını kooperatiflerle ve vergi muafiyetiyle koruyacağız

Özgür Özel, Bursa'da çiftçilerle buluştu; kooperatifleşme, mazotta vergi muafiyeti talebi ve 'çiftçi yaşı 57, gıda enflasyonu yüzde 35' uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Özel: çiftçinin çıkarını kooperatiflerle ve vergi muafiyetiyle koruyacağız

Özel'in Bursa programı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da esnaf ve fabrikadan sonra son durağında çiftçilerle bir araya geldi. Bölge çiftçileri Özel'i traktörleri ve ürettikleri ürünlerle karşıladı; görüşmelerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, fiyat istikrarı ve örgütlenmenin önemi ön plana çıktı.

Program sırasında Özel, piyasa baskılarına ve aracılara dikkat çekerek çiftçilere birlik olma çağrısı yaptı. Konuşmasında örnekler verip geçmiş kooperatif tecrübelerine atıfta bulunurken, uygulanabilir çözüm önerilerini de sıraladı.

Kooperatifleşme vurgusu:

Özel, kooperatiflerin çiftçiye doğrudan fayda sağladığını belirterek kooperatifleşmeyi stratejik bir öncelik olarak tanımladı. Sözlerinde, "kooperatif demek çiftçilerin, bir konuda birlikte çalışanların bir araya geldiği" yaklaşımını öne çıkardı ve şu uyarıda bulundu: "Geçmişte bazı kooperatif tecrübeleri kötü sonuçlandı diye insanlar şimdi uzak duruyor. Ama kooperatif demek üreticinin koyduğu bir sistemdir."

Özel, özellikle incir üretimine değinerek üreticilerin birlikte pazarlık gücünü artırmalarının önemini vurguladı. "Hakkınız ne ise onu isteyeceksiniz. 130 lira, 120 liranın altında bu köyde size bu malı satan yoksa... Elbette Prens Charles incir yiyecek ama aracı kazanmayacak, sen kazanacaksın" sözleriyle aracı marjlarına dikkat çekti. Ayrıca İzmir'deki süt kooperatifleri örneğini vererek, kooperatif üyelerinin hem ürünlerini ucuza satmak zorunda kalmadığını hem de yıl sonunda kar payı alabildiklerini aktardı.

Girdi maliyetleri ve vergi muafiyeti talebi:

Konuşmada bir diğer öne çıkan başlık akaryakıt maliyetleri oldu. Özel, mazotun çiftçinin en önemli girdi maliyetlerinden biri olduğunu belirterek, mazota yönelik vergi yükünün düşürülmesi gerektiğini savundu. "Çiftçinin kullandığı mazot ucuzlayacak, ÖTV'siz, KDV'siz olacak ki en önemli girdi maliyeti düşsün" dedi. Bu öneri, üretim maliyetlerini düşürmeye odaklanan somut talepler arasında yer aldı.

Sözleri arasında mazot ve ürün fiyatları arasındaki çarpıcı karşılaştırmalara da yer veren Özel, "Mazotun geçen sene 1 kilo incirin 4 litre mazot aldığı yerde, şimdi 2 kilo incir satıp 1 litre mazot alamıyorsan, incir fiyatı mazotun karşısında 8 kez erimişse hiçbir şey olmaz" diyerek maliyet-artışının üreticiyi nasıl zora soktuğunu anlattı.

Özel ayrıca parti programının ilk maddeleri arasında üretici kooperatifleri projesinin bulunduğunu, iktidarlarında bu alanda kanunlar ve teşvikler getireceklerini söyledi. Kendisinin de bir kooperatif üyesi olduğunu belirterek, kişisel deneyimi üzerinden dayanışmanın ve kolektif yapının önemini vurguladı: "Kooperatif bir arada durmaktır. Güçlü durmak, birbirinden güç birliği yapmaktır."

Konuşmada ayrıca tarımsal üretimin ve arz güvenliğinin ülke güvenliğiyle ilişkisine dikkat çekildi. Özel, "Türkiye kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriydi. Şimdi gıda enflasyonunda ilk 5'in içinde" ifadelerini kullandı; bu çerçevede çiftçi yaşının ortalamasının 57 olduğunu ve gıda enflasyonunun yüzde 35 seviyelerinde olduğunu belirtti. Bu veriler üzerinden genç kuşağın tarımdan uzaklaşmasının uzun vadeli risk oluşturduğunu vurguladı.

Özel, üretimde aksamalar sürerse yurtdışından meyve-sebze almak zorunda kalınabileceğini söyleyerek, tarımsal desteğin geciktirilmesinin ülke için güvenlik tehdidine dönüşebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, stratejik ürünlerde (örneğin incir) çiftçilerin birlikte hareket ederek soğuk hava depoları ve pazarlama altyapılarını kooperatifler aracılığıyla kurmasının önemine dikkat çekti.

Programın sonunda Özel, kooperatiflerin güçlendirilmesi, mazot vergi yükünün kaldırılması ve üreticiye doğrudan destek sağlayacak mekanizmaların hayata geçirilmesi konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bursa'daki buluşma, hem yerel üreticilerin taleplerinin duyurulması hem de parti politikalarının tarım ayağının somut hedeflerle nasıl örtüştüğünü gösteren bir buluşma olarak öne çıktı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL&#039;İ ÇİFTÇİLER, KÖYÜN GİRİŞİNDE TRAKTÖR VE ÜRÜNLERİYLE KARŞILADI....

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'İ ÇİFTÇİLER, KÖYÜN GİRİŞİNDE TRAKTÖR VE ÜRÜNLERİYLE KARŞILADI. AKÇALAR MAHALLESİNDEKİ ÇİFTÇİLERLE AYAKÜSTÜ SOHBET EDERKEN, FADILLI MAHALLESİNDEKİ ÜRETİCİLERİN SIKINTILARINI DİNLEYİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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