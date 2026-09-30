Özel çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci oldu

Adana'da İtfaiye Haftası etkinliği

Adana İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen etkinlikte, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında özel çocuklar itfaiyecilerle bir araya geldi. Etkinlik, itfaiyecilik mesleğinin tanıtılması ve ekiplerin görevlerinin çocuklara aktarılması amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Çocuklar itfaiyeciler tarafından karşılanarak meslek hakkında bilgilendirildi. Etkinlik süresince itfaiyeciler, ekiplerin görevlerini anlattı; çocuklar itfaiyecilerle birlikte dans etti ve ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu.

Katılımcılar itfaiye araçlarını gezdi, araçlara bindi ve kısa bir araç turu yaparak itfaiyeciliğin uygulamalı yönünü deneyimlediler. Ayrıca çocuklara üniforma giydirilerek etkinliğin anısı güçlendirildi.

Görüşler ve mesajlar:

Adana İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Bugün kardeşlerimiz İtfaiye Haftası dolayısıyla gelmek istediklerini söylediler. Biz de memnuniyetle karşıladık. Bugün çocuklarımız itfaiye araçlarına bindiler. Onlarla sohbet ettik. Giydiğimiz üniformadan onlara da giydirerek güne anlam kattık. Bizimle bir arada olmanın keyfini yaşadılar. Biz de onlarla bir arada olmanın keyfini ziyadesiyle yaşadık. Kapımız her zaman açık. Ne zaman isterlerse başımızın tacı. Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Burada bulunan ailelere bu çocuklara sosyal birey olarak davrandıkları için teşekkür ediyorum"

Özel çocuk annesi Gülşen Akgöz ise etkinlik dolayısıyla duygularını şu sözlerle aktardı: "İtfaiye Haftası dolayısıyla özel çocuklarımız ile çok anlamlı ve güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugünün kahramanı özel çocuklarımız oldu. İtfaiyemiz bugün tüm çocuklarımızı itfaiyeci yaptı. Çocuklarımız itfaiyecilerin görevlerini öğrendi. Nasıl hayat kurtardıklarını, insanlara nasıl destek olduklarını anlattılar. Zor zamanlarda cesaretleriyle ve emekleriyle insanların yanlarında oluyorlar. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az kalır. İyi ki varlar. Bu güzel gün için herkese teşekkür ediyorum"

Etkinlik, hem özel çocukların toplum içindeki yerini güçlendirmek hem de itfaiye teşkilatının toplumla ilişkisini derinleştirmek açısından önem taşıdı.

İTFAİYECİLERLE BİRLİKTE DANS EDEN ÇOCUKLAR, DAHA SONRA İTFAİYE ARAÇLARINI YAKINDAN İNCELEME FIRSATI BULDU.