Özel eğitim öğretmeni adayları Eskişehir'de STEAM ile keşif ve tasarım becerileri geliştirdi

Projenin özeti:

Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının STEAM Temelli Keşif ve Tasarım Serüveni" projesi, beş günlük yoğun bir programla tamamlandı. TÜBİTAK 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen etkinlikler, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlendi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ile Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi ortaklığıyla yürütüldü. Projenin açılışı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programa Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi özel eğitim bölümlerinde öğrenim gören 16 öğretmen adayı katıldı. Katılımcılar, teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp uygulamalı atölye ve tasarım süreçleriyle STEAM yaklaşımlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Uygulamalı öğrenme ve temalar:

Beş günlük etkinlik programı bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği birleştiren çok yönlü oturumlardan oluştu. Projede öne çıkan temalar şunlardı: Kapsayıcı STEAM (Kapa-STEAM), Astronomi ve STEAM (Astro-STEAM), Doğa ve STEAM (Yeşil-STEAM), Teknoloji ve STEAM (Tekno-STEAM) ve Sanat ve STEAM (Sana-STEAM). Bu temalar çerçevesinde tasarım odaklı düşünme, proje tabanlı öğrenme ve teknoloji entegrasyonu temel uygulamalar olarak yer aldı.

Etkinliklerde ayrıca yapay zekâ destekli öğretim araçları kullanımı ve erişilebilir eğitim materyalleri geliştirme çalışmaları yapıldı. Öğretmen adayları, farklı engel gruplarının öğrenme profillerini göz önünde bulundurarak sürdürülebilir ve kapsayıcı öğrenme ortamları tasarlama konusunda uygulamalı deneyimler kazandı.

Katılımcı kazanımları ve etkileri:

Program boyunca merakın keşfe, keşfin tasarıma, tasarımın ise yenilikçi çözümlere dönüştüğü süreçler izlendi. Atölyelerde eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği ve tasarım geliştirme becerilerinin pekiştirilmesine yönelik etkinlikler yapıldı. Katılımcıların; öğretim yöntemlerini çeşitlendirme, teknoloji ve materyalleri erişilebilir hale getirme ve öğrenci ihtiyaçlarına yönelik özgün çözümler geliştirme kapasitesinde belirgin kazanımlar elde ettiği değerlendirildi.

Proje, özel eğitimde disiplinler arası öğrenme ile kapsayıcı yaklaşımların bir araya gelmesinin önemini vurguladı. Beş günlük yoğun süreç, geleceğin özel eğitim öğretmenlerinin yenilikçi, üretken ve çözüm odaklı bir bakışla mesleki uygulamalarına katkı sağlayacak pratik bilgi ve beceriler edinmelerine imkan tanıdı.

Sonuç olarak, proje katılımcıların mesleki yetkinliklerini güçlendirirken özel eğitimde STEAM temelli uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik somut örnekler ve öğretim materyalleri geliştirilmesine zemin hazırladı.

ESKİŞEHİR’DE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARI, ÖZEL EĞİTİMDE STEAM HEYECANI KEŞFETTİLER, TASARLADILAR VE ÜRETTİLER