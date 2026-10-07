Özel eğitim sınıfı malatya'da otizmli öğrencilere göre teknolojiyle yenilendi

yenileme ve donanım:

Türkiye Sigorta ile Tohum Otizm Vakfı iş birliği kapsamında, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Abdülhamid Han Ortaokulunda özel eğitim sınıfı otizmli öğrencilerin bireysel ihtiyaçları gözetilerek yenilendi. Hazırlanan sınıf, eğitim materyalleri ve teknolojik donanımlarla zenginleştirildi; böylece öğrencilere daha erişilebilir ve destekleyici bir öğrenme ortamı sağlandı.

Proje, yalnızca tek bir sınıfla sınırlı kalmayıp özel eğitim ihtiyacı bulunan diğer çocukların eğitim şartlarının iyileştirilmesine de katkı sundu. Sınıf düzenlemeleri ve materyal seçimi, özel gereksinimleri olan öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyecek şekilde planlandı.

tören, katılımcılar ve etkinlikler:

Açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, Tohum Otizm Vakfı yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik kapsamında Selda Çamlıbel Özkoyuncu, eğitime erişimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaptı ve "Her Sınıf Bir Tohum" projesinin otizmli çocukların öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen eğitim ortamlarına erişimini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Program, 15.Sigorta Haftasına denk gelen bir bölümde öğrencilere yönelik sigorta bilinci ve risk farkındalığı etkinlikleri de içerdi. İnteraktif uygulamalar ve dijital oyunlarla günlük yaşam, trafik ve sağlık gibi alanlarda risk ile güvence kavramları anlatıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

MALATYA’DA OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ