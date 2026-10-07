Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 55,0309 -0,57%
Bist 12.110,09 -2,14%
Altın Gram 6.518,13 -1,57%
EUR/USD 1,1182 -0,72%
Brent Petrol 101,76 +1,17%
--°

Özel eğitim sınıfı malatya'da otizmli öğrencilere göre teknolojiyle yenilendi

Türkiye Sigorta ile Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle Abdülhamid Han Ortaokulu'nda otizmli öğrencilere yönelik yenilenen özel eğitim sınıfı törenle açıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Özel eğitim sınıfı malatya'da otizmli öğrencilere göre teknolojiyle yenilendi

Özel eğitim sınıfı malatya'da otizmli öğrencilere göre teknolojiyle yenilendi

yenileme ve donanım:

Türkiye Sigorta ile Tohum Otizm Vakfı iş birliği kapsamında, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Abdülhamid Han Ortaokulunda özel eğitim sınıfı otizmli öğrencilerin bireysel ihtiyaçları gözetilerek yenilendi. Hazırlanan sınıf, eğitim materyalleri ve teknolojik donanımlarla zenginleştirildi; böylece öğrencilere daha erişilebilir ve destekleyici bir öğrenme ortamı sağlandı.

Proje, yalnızca tek bir sınıfla sınırlı kalmayıp özel eğitim ihtiyacı bulunan diğer çocukların eğitim şartlarının iyileştirilmesine de katkı sundu. Sınıf düzenlemeleri ve materyal seçimi, özel gereksinimleri olan öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyecek şekilde planlandı.

tören, katılımcılar ve etkinlikler:

Açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, Tohum Otizm Vakfı yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik kapsamında Selda Çamlıbel Özkoyuncu, eğitime erişimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaptı ve "Her Sınıf Bir Tohum" projesinin otizmli çocukların öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen eğitim ortamlarına erişimini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Program, 15.Sigorta Haftasına denk gelen bir bölümde öğrencilere yönelik sigorta bilinci ve risk farkındalığı etkinlikleri de içerdi. İnteraktif uygulamalar ve dijital oyunlarla günlük yaşam, trafik ve sağlık gibi alanlarda risk ile güvence kavramları anlatıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

MALATYA’DA OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ

MALATYA’DA OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan POMEM'de baba okulu ile polis memurlarına aile eğitimi
images

THY'den şirket içi ilk adım: 72 personelden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu
images

Vezirköprü'de üniversiteliye sıcak karşılama: kültür, spor ve yöresel tatlar
images

Sultanhanı'na eğitim ve ibadet merkezi: kız Kur'an kursu hizmete girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğrenciler evde bakımda sahaya indi: Erbaa'da ortak eğitim protokolü

Erzincan POMEM'de baba okulu ile polis memurlarına aile eğitimi

İnegöl'ün yeni buluşma noktası: botanik nikah ve etkinlik salonları yükseliyor

Bodrum'da kuşaklar arası miras: mimarlara 30, 40 ve 50 yıl plaketleri verildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi