Özel eğitimde bütüncül destek ve uygulamalı becerilere vurgu

Kasapoğlu'nun İzmir ziyareti: özel eğitimde destek ve uygulama odaklı yaklaşım

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İzmir'deki Şehit Hüseyin Dalkılıç Özel Eğitim Uygulama Okulunu ve okul içinde yer alan Ayşe - Hasan Aydın Duyu Bütünleme Ünitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğretmenler, idareciler ve öğrencilerle bir araya gelindi ve yeni döneme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Okulun yapısı ve hedeflenen eğitim yaklaşımı:

Okulda ilk okul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriliyor; kurumda toplam 137 öğrenci, 55 öğretmen ve 6 personel görev yapıyor. Otizmli, Down sendromlu ve zihinsel yetersizliği olan, orta ve ağır düzeyde özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencilere hizmet sunuluyor. Kurumda tarım ve el sanatları gibi sosyal beceri atölyeleri ile günlük yaşam becerilerinin güçlendirilmesine yönelik uygulamalı eğitim olanakları bulunuyor.

Kasapoğlu, ziyaret sırasında öğretmenler ve idarecilerle sohbet ederek özel eğitimin taşıdığı hassasiyete dikkat çekti ve her öğrencinin öğrenme biçimi, ihtiyaçları ile ilerleme hızının farklı olduğuna vurgu yaptı. Öğretmenlerin sabrını, uzmanlığını ve ailelerle kurdukları yakın ilişkiyi önemsediklerini belirtti.

Günlük hayata yansıyan beceriler ve aile-öğretmen işbirliği:

Okuldaki duyu bütünleme istasyonu ve atölye çalışmaları sayesinde öğrencilerin öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilme düzeylerinin arttığına dikkat çekildi. Kasapoğlu, bir öğrencinin daha önce destek alarak yaptığı işi artık kendi başına yapabilmesinin eğitimin başarısını gösterdiğini vurguladı. Ailelerin bilgi ve desteğe ihtiyaç duyduğunu, öğretmenlerle ailelerin ortak çalışmasının öğrencilerin gelişimine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Ayrıca okul bünyesinde yürütülen halk eğitimi kursları sayesinde eğitim imkânlarının ilkokuldan yetişkinlik dönemine kadar uzandığı belirtildi. Bu kapsamda halk eğitimi aracılığıyla 27 yaş ve üzeri 40 vatandaşın becerilerini geliştirmeye devam ettiği aktarılırken, eğitimin sürekliliğinin ve kazanılan becerilerin hayatta karşılık bulmasının önemine vurgu yapıldı.

Spor ve fiziksel etkinlik desteği:

Yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında okula teslim edilen spor malzemeleri de ziyarette öne çıkan başlıklardan oldu. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlanan masa tenisi masası ve ekipmanları, taşınabilir basketbol potası, voleybol direği ve filesi, bocce takımı, koşu bandı, denge tahtası, antrenman setleri, minderler ve çeşitli egzersiz malzemeleri okulun kullanımına sunuldu.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan Spor Aşkı Engel Tanımaz projesinin özel eğitim okullarına yönelik malzeme desteğinin bir parçası olduğunu ve projenin altı yıldır devam ettiğini hatırlattı. Bu malzemelerin öğrencilerin farklı sporlarla tanışması, kendilerine uygun etkinliklere katılabilmesi ve öğretmenlerin daha çeşitli etkinlikler düzenleyebilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Ziyaret, Kasapoğlu'nun yeni dönemde öğrencilere sağlık ve başarı dilekleri, öğretmenlere, okul yönetimine ve çalışanlara kolaylık temennisi ve ailelere sevgi dolu selamlarıyla sona erdi. Kasapoğlu, ihtiyaç duyulan ek malzeme ve desteğin sağlanması konusunda okulun yanında olacaklarını ifade etti.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA İZMİR’DE ÖZEL EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.