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Özel hastanede iğneyle ölüm: müebbet ve 25 yıl kararının ardından aile rahatladı

Gaziantep'te Özel Bossan Hastanesi'nde iğneyle yaşamını yitiren Abdurrezzak Baysal davasında, sanıklardan birine müebbet, diğerine 25 yıl hapis verildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:51

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Özel hastanede iğneyle ölüm: müebbet ve 25 yıl kararının ardından aile rahatladı

dava kararı ve verilen cezalar:

Gaziantep'te üç yıl önce trafik kazası sonrası Özel Bossan Hastanesi'nde tedavi gören Abdurrezzak Baysal'ın iğne yapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanık hemşire Aslı E. hakkında olası kastla adam öldürme suçundan müebbet hapis, hemşire Mustafa Ç. hakkında ise aynı suçtan yapılan yargılamada iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme, hükmün ardından sanıkların tutuklanmasına da karar verdi. Verilen bu cezalar, ailenin yıllardır sürdürdüğü adalet talebine hukuki bir karşılık niteliği taşıdı.

otopsi ve soruşturma süreci:

Soruşturmayı yürüten savcılığın talebiyle yapılan ayrıntılı otopsi, ölümün iğneden kaynaklandığını ortaya koydu. Ailenin avukatı Abdullah Aksoy, olaya ilişkin ilk bildirimden sonra hastane yetkililerinden yeterli bilgi alınamadığını, yoğun bakımda bir tartışma sırasında başka bir hastanın iğnesinin yapılması sonucu Baysal'ın hayatını kaybettiğine ilişkin bilgilerin olduğunu söyledi. Bunun üzerine savcılığa intikal eden dosyada yapılacak tıbbi incelemeler belirleyici oldu ve otopsi raporu cinayeti açıklayan deliller arasında yer aldı.

aile tepkisi ve hukuki takip:

Müvekkillerini temsil eden Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukatlar Ferhat Kurt ve Abdullah Aksoy, mahkeme kararının olayın basit bir ihmal veya taksir olarak değerlendirilmediğini gösterdiğini belirtti. Avukatlar, kararın kesinleşmesi için dosyanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Ölenin kız kardeşi İpek Baysal, üç yıllık adalet arayışlarının karşılık bulduğunu söyleyerek kararın aileye bir nebze olsun rahatlama sağladığını ifade etti. Baysal ailesi ayrıca Adalet Bakanlığı ve davada kendilerine destek veren avukatlara teşekkür etti. Anne Rabia Baysal ise adalet yerini bulduğu duygusunu dile getirerek sanıkların yakalanmasının kendisini rahatlattığını belirtti.

kararın önemi ve sonraki süreç:

Avukat Ferhat Kurt, mahkemenin hükmünün olayın hukuki niteliğini olası kast kapsamında değerlendirdiğine dikkat çekti ve aile açısından tutuklama kararının ayrıca önemli olduğunu söyledi. Kurt, hiçbir cezanın yaşanan kaybın acısını geri getiremeyeceğini ancak kararın en azından yaşananların karşılıksız kalmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Dosya hakkında verilen hükmün yerel mahkeme kararları kapsamında kesinleşme aşaması bulunuyor. Taraf avukatlar, kararın onanması veya bozulması halinde hukuki hakların kullanılacağını, ailenin hakkının takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu süreç, hem adli tıp bulgularının etkin kullanımını hem de sağlık kurumlarında yaşanan ihmallerin ceza hukukunda nasıl değerlendirildiğini gösterir nitelikte oldu. Aile için bu karar, üç yıllık mücadelenin ardından gelen hukuki bir karşılık olarak tarif edildi ve kararla birlikte ailede sınırlı da olsa bir rahatlama hissi oluştu.

ANNE RABİA BAYSAL VE ABDURREZZAK BAYSAL&#039;IN KIZ KARDEŞİ İPEK BAYSAL

ANNE RABİA BAYSAL VE ABDURREZZAK BAYSAL'IN KIZ KARDEŞİ İPEK BAYSAL

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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