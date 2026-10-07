Özel kreş ve gündüz bakımevlerine kapsamlı denetim

denetim ziyareti gerçekleşti:

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki özel kreş ve gündüz bakımevlerine ziyaret gerçekleştirildi. Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Osman İde, faaliyet gösteren kurumlarda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

denetimde incelenen unsurlar:

Ziyaretlerde çocuklara sunulan bakım ve hizmetler ile kurumların fiziki şartları ve hizmet süreçleri detaylı şekilde incelendi. Ekipler, uygulanan bakım yöntemleri ve kurum içi süreçlerle ilgili notlar aldı.

hizmet anlayışı ve açıklama:

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hizmetlerin çocukların üstün yararını esas alan hizmet anlayışı çerçevesinde; sevgi, özveri ve sorumluluk bilinciyle yürütüldüğü ifade edildi.

ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNE YÖNELİK ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ.