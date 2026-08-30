Özel öğrencilerin zafer coşkusu alışveriş merkezinde

özel öğrencilerden 30 Ağustos’ta anlamlı kutlama

Osmangazi Belediyesi Engelli Gündüz Bakım Merkezi (OBAM) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıldönümünü alışveriş merkezinde düzenledikleri konserle coşkuyla karşıladı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı ve merkezdeki alanda birlikte kutlama havası oluştu.

konser repertuvarı:

OBAM öğrencileri sahnede; Vardar Ovası, Hoş Gelişler Ola, Çökertme, Manastırın Ortasında, Bülbülüm Altın Kafeste ve Ah Bir Ataş Ver türküleri ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte ayrıca Memleketim adlı şarkı da seslendirildi ve program, toplu olarak söylenen İzmir Marşı ile sonlandırıldı.

izleyici katılımı ve mesajlar:

Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, OBAM üyelerinin performanslarını alkışlarla destekledi. Katılımcıların yoğun ilgisi konserin duygusal ve birliktelik vurgulu atmosferini güçlendirdi.

Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Sevcan Yaman, OBAM üyelerinin konserle milli birlik ve beraberlik duygularını öne çıkardığını belirtti. Yaman, öğrencilere sağlanan bu sahne imkânı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ettiklerini ifade etti.

Etkinlik, özel bireylerin toplumla iç içe kültürel faaliyetlerde yer almasının önemini bir kez daha gösterdi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunun herkes tarafından paylaşıldığı bir kutlama olarak kayda geçti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ENGELLİ GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ (OBAM) ÜYELERİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ DÜZENLEDİKLERİ KONSERLE COŞKUYLA KUTLADI.