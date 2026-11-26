Özgür Özel Gaziantep programına katıldı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te partisinin yeni il başkanlığı hizmet binasının açılış törenine katıldı. Gün içinde Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde çiftçi kadınlarla kahvaltıda buluşan Özel, ardından zeytin üreticileriyle bir araya gelerek üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Saha ziyaretleri:

Özel'in kırsal kesimdeki temasları, parti temsilcileriyle yerel üreticiler arasındaki iletişimi güçlendirme amacını taşıdı. Çiftçilerle yapılan görüşmelerde üretim, girdi maliyetleri ve pazarlama konuları öne çıktı; parti heyeti bu talepleri not aldı ve bölge ziyaretlerinin parti programına yansıtılacağını belirtti.

Açılışta verilen mesajlar:

Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki açılışta kalabalığa hitap eden Özgür Özel, seçime dek durmadan çalışacaklarını vurguladı. Teşkilat yapısındaki değişime dikkat çekerek 'Parti meclisimizde eskiden bir tane Gaziantepli olmuyordu. Şimdi parti meclisimizde üç tane Gaziantepli var' dedi. Özel, partinin Gaziantep için yüksek beklentileri olduğunu belirterek özellikle şunu ifade etti: Yeni Parti Gaziantep'te büyükşehri alacak ve en az 5-6-7 milletvekili çıkaracak.

Konuşmanın ardından Özgür Özel ve beraberindekiler il binasına geçerek basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Yetkililer, Gaziantep'in Yeni Parti için stratejik önemde olduğunu ve bölgede saha çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını tekrar ifade etti.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, GAZİANTEP'TE PARTİSİNİN YENİ İL BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.