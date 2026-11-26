kırsal temaslar ve üretici buluşmaları:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te bir dizi programa katılmak üzere geldiği kentte temaslarına Oğuzeli ilçesinden başladı. Kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde bir köy evine konuk olan Özel, çiftçi kadınlarla kahvaltı sofrasında buluştu. Ardından mahalledeki zeytin üreticileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

özel'in açıklamaları ve vaatleri:

Çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıların farkında olduklarını belirten Özel, yerinde dinleme ve çözüm üretme taahhüdünü yineledi. Konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle:

"Artık seçimlere kadar adım adım Türkiye’de kimin derdi varsa onun yanında olacağız. Yerinde dinleyeceğiz, sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Çok güçlü bir tarım kadromuz var, çok güçlü bir ekiple çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde biraz önce saydığınız gibi hem çiftçinin hem köylünün hem emeklinin hem emekçinin gençlerin umutlarını yeniden yeşertecek güçlendirecek, herkesin yüzünü güldürecek bir iktidar için yola çıktık. Gaziantep’te bismillah dedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte başaracağız. Kimse moralini bozmasın, enseyi karartmasın, dayandık, dayandık. Şunun şurasında en çok bir sene kaldı. Bir sene sonra artık böyle halkın sesini duyan, halkın içinden gelen, halkın sorunlarını çözecek, yüzünü güldürecek yeni bir iktidar geliyor" ifadelerini kullandı.

tarlada inceleme ve yerel beklentiler:

Konuşmaların ardından Özel, zeytin tarlasında incelemelerde bulunarak üreticilerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşme ve inceleme çıkışında çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı ve bölgeden ayrılırken taleplerin takipçisi olacaklarının mesajını verdi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, GAZİANTEP'TE ZEYTİN ÜRETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.